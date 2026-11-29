مدريد في 29 نوفمبر / وام / توجه الناخبون في إسبانيا، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي يحق لنحو 38.7 مليون ناخب المشاركة فيها، بينهم أكثر من 1.6 مليون يصوتون للمرة الأولى، لاختيار 350 عضوا في مجلس النواب و209 أعضاء منتخبين في مجلس الشيوخ.

ويسعى رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عبر هذا الاستحقاق إلى الاحتفاظ بالسلطة، بعدما دعا إلى انتخابات مبكرة إثر تعثر عمل البرلمان وصعوبة تمرير عدد من الإجراءات الحكومية في ظل خلافات الأحزاب والقوى السياسية الداعمة لحكومته.

في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي تقدم "الحزب الشعبي" اليميني مع احتمال حاجته إلى التحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة، في تطور قد يعيد رسم المشهد السياسي في إسبانيا ويؤثر في التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.

-خلا-