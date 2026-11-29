دبي في 29 نوفمبر/ وام/ توج المحمل «ماجان 99»، لمالكه معالي علي بن حماد الشامسي، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، بطلاً لسباق برج العرب للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً، الجولة الأولى، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، بمشاركة 68 محملاً، أكملت جميعها السباق.

وحل المحمل «مفارج 91»، لمالكه ونوخذته يوسف أحمد محمد الحمادي، في المركز الثاني، فيما جاء المحمل «الظفرة 125»، لمالكه ونوخذته محمد عبدالله المرزوقي، في المركز الثالث.

وشهد السباق منافسة بين المحامل المشاركة، في ظل التحدي الذي فرضته سرعة الرياح، واستعرض النواخذة والبحارة مهاراتهم في التعامل مع الأشرعة وقراءة اتجاهات الرياح، ضمن منافسات تعكس أهمية السباقات التراثية في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي.

وعقب ختام السباق، توج محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأكد المري أن مشاركة 68 محملاً في الجولة الأولى تعكس المكانة التي تحظى بها سباقات السفن الشراعية التراثية لدى النواخذة والبحارة، وحرصهم على مواصلة إرث الآباء والأجداد والمحافظة على الموروث البحري الإماراتي.