دبي في 29 نوفمبر / وام / حصدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي خمس جوائز دولية في المملكة المتحدة، شملت جائزة في مجال الحماية من الحرائق وأربع جوائز في الابتكار المؤسسي، ثلاث منها لمشروع "شاهين"، الذي يوظف طائرة من دون طيار في عمليات إطفاء الحرائق في المباني المرتفعة والأبراج.

وحصلت القيادة على جائزة "Advocate of the Year" من الجمعية البريطانية المتخصصة في الحماية من الحرائق "ASFP"، تقديراً لإسهاماتها في تطوير ممارسات الحماية من الحرائق، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر، ورفع مستويات الجاهزية والمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال.

وفي منافسات جوائز الابتكار التي تنظمها جمعية "ideasUK" البريطانية، نال العريف أول سالم الذهلي جائزة "النجم الصاعد"، فيما حصد مشروع "شاهين"، الذي قدمه المقدم علي الأحمدي، ثلاث جوائز، هي جائزة اختيار الجمهور، وجائزة اختيار لجنة التحكيم، والمركز الثاني عالمياً في فئة أفضل ابتكار.

وقال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، إن هذه الجوائز تجسد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الابتكار ركيزة في تطوير العمل الحكومي، ووفرت لأبناء الوطن الدعم والثقة لتحويل أفكارهم إلى إنجازات تحظى بتقدير دولي.

وأكد مواصلة الدفاع المدني بدبي تمكين كوادره من تطوير حلول تنطلق من احتياجات الميدان، وترتقي بجاهزية الفرق وقدرتها على حماية الأرواح والممتلكات، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدةً من أكثر مدن العالم أمناً وسلامة.

وشهدت منافسات "ideasUK" مشاركة جهات وشركات من مختلف دول العالم، إذ تنظم الجمعية البريطانية جوائزها سنوياً، وتستقطب مؤسسات وفرق عمل من قطاعات متعددة تتنافس في مجالات الابتكار المؤسسي والصحة والسلامة والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

ويعزز هذا الإنجاز سجل دبي الدولي في مجالي الحماية من الحرائق والابتكار المؤسسي، ويعكس جهود الدفاع المدني في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة الإطفاء والاستجابة للطوارئ.