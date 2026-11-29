دبي في 29 نوفمبر / وام / تأهل حمد محمد المقعودي، من إمارة دبي، إلى المربع الذهبي في النسخة الـ26 من بطولة فزاع لليولة، بعد فوزه على منافسه محمد ناصر آل علي، خلال المواجهة الافتتاحية للدور الثاني، ضمن الحلقة الخامسة من النسخة الـ22 لبرنامج "الميدان"، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ويتنافس ثمانية مشاركين في الدور الثاني على أربع بطاقات مؤهلة إلى المربع الذهبي، وسط ارتفاع مستوى صعوبة التحديات ومتطلباتها الفنية والبدنية، وصولاً إلى المنافسة على كأس فزاع الذهبي.

ونجح المقعودي في تحقيق العلامة الكاملة في تحدي اليولة، والبالغة 25 علامة، بعد وصوله إلى الجرس ثلاث مرات، فيما حصل المتنافسان على العلامة المخصصة لتحدي "شد شداد"، قبل أن يعزز المقعودي تقدمه بالفوز في سباق السباحة، الذي أقيم في مجمع حمدان الرياضي، مضيفاً 15 علامة إلى رصيده.

وحسم محمد ناصر آل علي تحدي الرماية لصالحه محققاً 15 علامة، في ظل رفع مستوى صعوبة المنافسة بزيادة مسافة الأهداف إلى 15 متراً، ومسافة الجري إلى 10 أمتار، وإضافة مهمة تركيب المخزن.

واستعاد المقعودي تفوقه بحصوله على العلامة الكاملة في تحدي "عدّ القصيد"، والبالغة 15 علامة، قبل أن يحسم سباق الهجن "زمط هين"، الذي ارتفعت مسافته إلى 1000 متر على مضمار المرموم، مضيفاً 20 علامة إلى رصيده، ليضمن التأهل إلى المربع الذهبي.

وأكدت ناتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن رفع مستوى صعوبة التحديات مع تقدم مراحل البطولة يستند إلى رؤية تتجاوز تطوير الأداء التنافسي، وتهدف إلى استثمار ما يختزنه الموروث الإماراتي من مهارات وقدرات تسهم في إعداد الشباب لمواجهة تحديات الحياة المعاصرة.

وأوضحت أن اليولة تنمي مهارات التحكم والتركيز، فيما تعزز الرماية القدرة على ضبط النفس، وتسهم السباحة وسباقات الهجن في تنمية القدرة على التحمل، بينما يمنح القصيد المشاركين ثراءً لغوياً وقدرة على التعبير، مشيرة إلى أن الموروث الإماراتي يختزن أدوات لبناء الشخصية لا تفقد قيمتها بتغير الزمن.

وأضافت أن التدرج في صعوبة المنافسات يمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وتطوير إمكاناتهم بالالتزام والإصرار، والاستفادة من خبرات الأجداد وتجاربهم في تحقيق النجاح في حياتهم المعاصرة.

وشهدت الحلقة الخامسة، التي أقيمت في قلعة الميدان بالمرموم، وقدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، حضور الفنان هزاع الرئيسي، الذي قدم فقرة غنائية تفاعل معها الجمهور، فيما نُقلت المنافسات مباشرة عبر قناة سما دبي وإذاعة الأولى وقناة المركز على يوتيوب.

وتتواصل منافسات الدور الثاني خلال المواجهات الثلاث المقبلة لتحديد بقية المتأهلين إلى المربع الذهبي، استعداداً للمنافسة على لقب البطولة.