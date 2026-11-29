أبوظبي في 29 نوفمبر /وام/ أحرزت الفارسة نورة حمد القبيسي، من إسطبلات البوادي، لقب سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم اليوم في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 248 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة.

ونُظم السباق بالتنسيق بين قرية الإمارات العالمية للقدرة واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حيث توجت القبيسي بالمركز الأول على صهوة الجواد “إيزي بلاي دو كومتييه”، بعدما أنهت السباق بزمن بلغ 4:08:12 ساعة، وبمعدل سرعة 29.01 كلم في الساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة مريم علي كريم، من إسطبلات الريف، على صهوة “هانتيوشا لارزاك”، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة ليا فاندكيركوف، من إسطبلات “إف 3”، على صهوة “إباندومس مونشادو”.

وقام بتتويج الفائزين مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات، والدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية للتسويق بالقرية، وعذراء العواني، ممثلة الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وهنأ العامري الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، مشيداً بالإقبال الكبير على المشاركة في السباق، مؤكداً أن ذلك يعكس مكانته وأهميته لدى الملاك والإسطبلات والمدربين والفرسان.

من جانبها، أعربت الفارسة نورة حمد القبيسي عن سعادتها بإحراز اللقب، مؤكدة أن السباق اتسم بالقوة والسرعة، ومثمّنة الدور الذي قام به المدرب في إعداد الخطة الفنية وإدارة مجريات السباق بما أسهم في تحقيق الفوز.