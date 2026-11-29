موسكو وكييف في 29 نوفمبر / وام / تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم، الإعلان عن تطورات ميدانية وتنفيذ ضربات جوية واسعة شملت إسقاط طائرات مسيرة واستهداف منشآت صناعية ولوجستية، بالتزامن مع تواصل المعارك على محاور عدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفق ما أوردته وكالة "ريا نوفوستي"، إسقاط دفاعاتها الجوية 1612 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، وسيطرة قوات تجمع "الشرق" على بلدة كولوميتسي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك عقب عبور نهر فولتشيا وتمشيط أكثر من 400 مبنى، بما يوسع نطاق تقدمها في المقاطعة.

وأفادت الوزارة بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 1155 عسكريا في مختلف الجبهات خلال يوم واحد، إضافة إلى فقدانها في معارك كولوميتسي أكثر من فصيلتين و5 مدرعات وأكثر من 12 آلية عسكرية و13 منظومة روبوتية أرضية ونحو 30 مسيرة.

في المقابل، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بحسب وكالة "أوكرينفورم"، استهداف مسيراتها بعيدة المدى مصنع "كويبيشيف آزوت" للكيماويات في منطقة سامارا الروسية، المنتج للمواد الخام للمتفجرات والصواريخ، ما أسفر عن انفجارات وحريق كبير، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بضرب ثلاث شاحنات وقود عسكرية في مقاطعة بريانسك الروسية ومستودعات إمداد في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وسجلت هيئة الأركان الأوكرانية 131 اشتباكا قتاليا خلال 24 ساعة تركز معظمها في محاور كوستيانتينيفكا وهوليايبولي وبوكروفسك وسلوفيانسك، مشيرة إلى قصفها منطقتي تجمع للقوات الروسية و4 أنظمة مدفعية ومركز قيادة للمسيرات، وقدرت خسائر الجانب الروسي بنحو 2479 فردا خلال يوم واحد.

وأعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية إصابة شخص وتضرر مبنى قيد الإنشاء وإخماد حريقين في محطة وقود ومنشأة تجارية جراء هجوم روسي استهدف منطقتي جيتومير وكوروستين.

-خلا-