رأس الخيمة في 29 نوفمبر / وام / أدى الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي، عصر اليوم صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها محبة بنت محمد الطنيجي أرملة المغفور له إبراهيم بن سلطان الشامسي وذلك في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

كما أدى الصلاة الشيخ صقر بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة منطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجالية العربية المقيمة.

وقد شيع جثمان الفقيده في مقبرة الغب برأس الخيمة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.