الشارقة في 29 نوفمبر / وام / شهد شاطئ خورفكان فعاليات عيد الاتحاد الـ55 التي نظمتها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد بالتعاون مع لجنة احتفالية مدينة خورفكان بعيد الاتحاد مقدمةً باقة من الأنشطة الفنية والثقافية التي مزجت بين الإبداع والتراث وقدمت للزوار تجربة احتفائية استلهمت تاريخ الإمارات ومنجزاتها.

انطلقت الفعاليات بحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان حيث تميّزت في يومها الأول ببرنامج حافل تضمن السلام الوطني وفقرات وطنية قدمتها المؤسسات التعليمية إلى جانب عدد من العروض التي استعرضت محطات من تاريخ دولة الإمارات ومنجزاتها.

كما شهد المسرح الداخلي لوحات فنية ووطنية متنوعة حملت عناوين مثل "محفوظة يا بلادي" و"رجال من ذهب" و"كبيرة الإمارات" و"إماراتي" و"يا ابن زايد" و"شارقة سلطان" إلى جانب فن العازي للشاعر سيف النقبي بمشاركة فرقة المزيود الحربية.

كما احتضنت الفعاليات في يومها الأول أمسية شعرية للشاعر ماجد النقبي الذي قدم قصائد وطنية استلهمت معاني الاتحاد والانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية في أجواء تفاعلت معها الجماهير الحاضرة وعرض شعبي بتقديم فرقة المزيود الحربية.

واستقطب موقع الاحتفال الزوار عبر مجموعة من المنصات المجتمعية والثقافية شملت مجلس الشرقية للشباب ومنصات الأسر المنتجة التي بلغ عددها 8 أكشاك إلى جانب المنصات الوطنية والثقافية التي قدمت ورشاً وأنشطة ومسابقات تفاعلية فضلاً عن منصة الرسم بالرمل التي حظيت بإقبال من الأطفال والعائلات.

وفي اليوم الثاني تواصل البرنامج بمجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تضمنت كورال العرب وفرقة سلطان الريسي الحربية و فقرة "55 عيدية الاتحاد" ما أضفى أجواءً من التفاعل والاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية واستمرت الفعاليات لليوم الثالث والذي تضمن عرضا للزي الإماراتي التراثي وعرضاً شعبياً لفرقة المزاريع الحربية.

وعكست فعاليات خورفكان حرص اللجنة المنظمة والجهات المشاركة على تقديم برنامج وطني ومجتمعي يستلهم الموروث الثقافي الإماراتي ويعزز مشاركة أفراد المجتمع في الاحتفاء بعيد الاتحاد من خلال مزيج متنوع من الفنون الشعبية والفعاليات الثقافية والأنشطة الموجهة للعائلات والأطفال.