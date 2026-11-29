الفجيرة في 29 نوفمبر / وام/ يواصل مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة تنفيذ مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني في إمارة الفجيرة الذي يهدف إلى إنشاء منظومة جغرافية موحدة وشاملة للعناوين، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المواقع ورفع كفاءة الخدمات

الحكومية والخدمية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وأنجز المركز من خلال المشروع، تركيب 2,030 لوحة عنونة للمباني والمنشآت، إلى جانب 1,321 لوحة للشوارع، ضمن أعمال الحصر والترقيم والتركيب التي شملت المنشآت السكنية والتجارية والحكومية في المناطق المستهدفة.

ومر المشروع بعدة مراحل تنفيذية، بدأت بالتخطيط والدراسات الفنية، مروراً بأعمال الحصر الميداني وجمع البيانات وبناء قواعد البيانات الجغرافية، وصولاً إلى المرحلة التجريبية التي

شملت منطقتي مضب والاتحاد، ومن ثم التوسع التدريجي في تنفيذ أعمال العنونة بمختلف مناطق الإمارة، حيث تم الانتهاء من أعمال العنونة في 13 منطقة حتى الآن، فيما تتواصل

الجهود لاستكمال تنفيذ المشروع على مستوى الإمارة.

ويأتي المشروع في إطار جهود حكومة الفجيرة الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، وينطلق من رؤية المركز في بناء بنية تحتية مكانية متكاملة، توفر عنواناً

جغرافياً دقيقاً وموحداً لكل مبنى ومنشأة، وتسهم في تعزيز كفاءة التخطيط العمراني وتطوير منظومة الخدمات الذكية، وتعزيز التحول إلى مدن ذكية.

ويواصل المركز تنفيذ أعمال المشروع وفق خطة مرحلية مدروسة، تهدف إلى استكمال التغطية الجغرافية لمختلف مناطق الإمارة، وضمان دقة البيانات المكانية وتحديثها بصورة مستمرة، بما يعزز كفاءة منظومة العنونة واستدامتها.

ويرتكز المشروع على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل بناء قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمباني والمنشآت والطرق، وتحديد مواقعها وإحداثياتها بدقة، إلى جانب تطوير آليات ترقيم المباني وتسمية الطرق وتصنيفها، وتوحيد معايير العنونة على مستوى الإمارة.

ويركز المشروع على تعزيز التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن توفير معلومات مكانية دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات.

واعتمد المركز في تنفيذ المشروع على توظيف أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، إلى جانب قواعد البيانات المكانية التي تتيح ربط معلومات المباني والطرق والعناوين ضمن منظومة رقمية متكاملة.

وتسهم هذه التقنيات في رفع دقة تحديد المواقع، وتسهيل وصول مركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة إلى الوجهات المطلوبة، فضلاً عن دعم خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وتحسين كفاءة التنقل والإرشاد المكاني، وتعزيز التخطيط العمراني القائم على البيانات.

ويجسد المشروع نموذجاً للتكامل والتعاون الحكومي المشترك، من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها بلدية الفجيرة، وبلدية دبا، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، إدارة الدفاع المدني - الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ودائرة الأشغال والزراعة.

وأثمر هذا التعاون في توحيد الإجراءات والمعايير الفنية، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق الأعمال الميدانية، بما يدعم تنفيذ المشروع بكفاءة ويعزز استدامة منظومة العنونة على مستوىالإمارة.

ويواصل المركزجهوده لتعزيز الربط والتكامل مع الجهات المعنية بخدمات البريد والعناوين، بما يدعم تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالمواقع الجغرافية، كما يتطلع المركز إلى تنفيذ

مبادرات توعوية وتثقيفية لتعريف أفراد المجتمع بأهمية نظام العنونة وآليات الاستفادة منه في حياتهم اليومية.

وتشمل التوجهات التوعوية إعداد مواد تعريفية ومقاطع مرئية، وتنفيذ حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الخدمية وشركات التوصيل والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف ترسيخ استخدام العناوين الجغرافية الموحدة وتسهيل الوصول إلى المنازل والمنشآت والمرافق العامة.

ويتطلع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية خلال المراحل المقبلة إلى استكمال التغطية الشاملة للمباني والمنشآت والطرق في الإمارة، وتطوير آليات التحديث المستمرللبيانات، وتعزيز التكامل مع المنصات والتطبيقات الرقمية والخدمات الحكومية.

ويؤكد المركز أن مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مكانية ذكية ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية والسياحية واللوجستية.