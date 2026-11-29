طوكيو في 29 نوفمبر / وام / اختتم برنامج "سفراء شباب الإمارات"، مرحلته الرابعة في اليابان، بمشاركة 15 طالبا وطالبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعات اليابانية، والتي عقدت خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الماضي، بعنوان "تعميق العلاقات الإماراتية اليابانية"، بالتعاون مع المركز الياباني للتعاون الدولي.

وفي هذا الصدد، قالت نوال المرزوقي، مديرة برنامج سفراء شباب الإمارات: ركزت المرحلة الرابعة من البرنامج على فهم السياسة الخارجية لليابان وآفاق التعاون الدولي ومجالات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجالي الطاقة والاقتصاد، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاطلاع على المؤسسات والقطاعات الحيوية التي تقوم عليها العلاقات الإماراتية اليابانية.

وأكدت أن العلاقات الإماراتية اليابانية تمثل نموذجاً لشراكة إستراتيجية راسخة تمتد لأكثر من خمسة عقود، الأمر الذي يساعد البرنامج في إعداد جيل من الشباب الإماراتي الواعد، قادر على الإسهام الفاعل في مستقبل هذه الشراكة المتميزة، وعلى نحو يعزز من معارفهم العلمية، وينمي مهاراتهم العملية، ويؤهلهم لتمثيل الدولة بكفاءة واقتدار والتمسك بالهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

وأكد كازوهيرو هيغاشي، كبير المنسقين الإقليميين بالقسم الثاني لشؤون الشرق الأوسط، في إدارة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، أن العلاقات بين اليابان ودولة الإمارات تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، من الطاقة والاقتصاد إلى التعليم والثقافة، وأن التواصل بين الشعوب يمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة، مشيراً إلى أن الطلبة الإماراتيين الدارسين في اليابان يسهمون في بناء جسور التفاهم بين البلدين، من خلال معايشتهم للمجتمع الياباني واطلاعهم على مؤسساته عن قرب، وأعرب عن ترحيب الوزارة باستقبال المشاركين في البرنامج، وتطلعه إلى أن يواصلوا دورهم في تعزيز العلاقات بين البلدين مستقبلا.

وقال يوزو سينغوكو، النائب الأول للرئيس لشؤون مشاريع أوروبا والشرق الأوسط في شركة "إنبكس"، إن شراكة الشركة مع أبوظبي، الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود، تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون طويل الأمد، وتمثل جزءاً مهماً من العلاقات الوثيقة بين اليابان ودولة الإمارات، مؤكدا أن الاستثمار في الكفاءات الشابة عامل أساسي لاستدامة هذه الشراكة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، كما أن لقاء الطلبة الإماراتيين أتاح فرصة قيّمة لتبادل المعرفة والأفكار، ويجسد الأهمية التي توليها الشركة لبناء جسور التعاون مع الجيل القادم من قادة الإمارات.

وفي التفاصيل، تضمن برنامج المرحلة الرابعة زيارة وزارة الخارجية اليابانية، حيث تعرّف المشاركون على رؤية اليابان تجاه منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات، وأجروا حوارا مع عدد من الدبلوماسيين، كما التقوا بسعادة شهاب الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وأتيحت لهم فرصة توسيع شبكة العلاقات الدولية والتواصل وتبادل الرؤى مع نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية على هامش احتفالات سفارة الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

وشمل البرنامج زيارة مكتب شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في طوكيو، وشركة "إنبكس" اليابانية، حيث اطّلع المشاركون على أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، كما زار الطلبة مركز "تاكاناوا غيتواي لينك سكولارز هب للابتكار في طوكيو"، وحضروا محاضرة بعنوان "تطور العلاقات من النفط إلى شراكة متنوعة"، قدمها الدكتور كوجي هوريونوكي، باحث تنفيذي (Executive Researcher)، IEEJ بمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني.

واختتمت المرحلة الرابعة من "برنامج شباب الإمارات" بورشة عمل حول إعداد العروض التقديمية، قدمها ماسايوكي كوباياشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روريو"، وتخللها مشاركة الطلبة بعروض توضيحية حول مقترحاتهم المستقبلية في مجال التعاون المشترك بين الإمارات واليابان.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة أطلق "برنامج سفراء شباب الإمارات"، بنسخته الجديدة في شهر يونيو الماضي، حيث يتضمن البرنامج 5 مراحل متنوعة، تُنفذ على مدار 10 أشهر متواصلة، ويستهدف الطلبة الإماراتيين المبتعثين في الصين واليابان.