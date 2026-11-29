الشارقة في 29 نوفمبر / وام / يحل فصل الشتاء في دولة الإمارات حاملا معه أجواء معتدلة ودرجات حرارة تميل إلى البرودة، تترافق مع تزايد فرص هطول الأمطار واخضرار المساحات الصحراوية، ليشكل موسما مفضلا للرحلات البرية والأنشطة الخارجية، وموعدا متجددا لإحياء تقاليد "شب الضو" الراسخة في ذاكرة المجتمع الإماراتي وثقافته الشتوية.

وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن برودة الطقس تبدأ بالتعمق عقب انتهاء موسم "الوسم" المتسم باعتدال أجوائه، لتبلغ ذروتها خلال شهر يناير والنصف الأول من فبراير مع هبوب رياح الشمال الباردة التي تؤدي أحيانا إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبين الجروان أن درجات الحرارة العظمى تتراوح عادة خلال شهر ديسمبر بين 25 و27 درجة مئوية والصغرى بين 15 و17 درجة، فيما تسجل في يناير معدلات عظمى بين 23 و25 درجة وصغرى بين 12 و15 درجة مئوية، لتتراوح خلال فبراير بين 24 و26 درجة للعظمى و14 و16 درجة للصغرى، مشيرا إلى احتمالية انخفاضها دون هذه المعدلات في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية الداخلية مع فرص لتشكل الصقيع في بعض المواقع لا سيما ساعات الفجر، إلى جانب استمرار فرص تشكل الضباب في الصباح الباكر بالمناطق الداخلية.

ويعد فصل الشتاء الموسم الرئيسي لهطول الأمطار في الدولة؛ إذ تتراوح معدلات الهطول الطبيعية خلال ديسمبر بين 15 و18 ملم، وترتفع في شهري يناير وفبراير إلى ما بين 18 و24 ملم شهريا بالتزامن مع اشتداد الرياح الشمالية الباردة، خاصة في الفترة الممتدة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، وتسهم هذه الأمطار في إنعاش الغطاء النباتي الطبيعي واخضرار الصحراء، فتحول البراري إلى وجهات جاذبة لمحبي الطبيعة والتخييم والرحلات البرية في موسم تتجدد فيه الممارسات الاجتماعية والتراثية المرتبطة بالشتاء.

وحول المعايير العلمية لدخول الموسم، أشار الجروان إلى أن تحديد بداية الشتاء ونهايته يخضع لمفهومين مختلفين هما "الشتاء الأرصادي" و"الشتاء الفلكي"؛ إذ يعتمد الشتاء الأرصادي على تقسيم السنة إلى فصول مناخية ثابتة استنادا إلى معدلات درجات الحرارة لتسهيل دراسة الأحوال الجوية ومقارنة البيانات المناخية، ويمتد لثلاثة أشهر كاملة تبدأ في الأول من ديسمبر وتنتهي في 28 فبراير، أو 29 فبراير في السنوات الكبيسة.

وفي المقابل، يرتبط الشتاء الفلكي بحركة الأرض حول الشمس وميل محورها، حيث يبدأ مع الانقلاب الشمسي الشتوي يوم 21 أو 22 ديسمبر وينتهي مع الاعتدال الربيعي في 20 أو 21 مارس، لافتا إلى أن الشتاء الفلكي لعام 2026 يبدأ في 22 ديسمبر عند الساعة 12:50 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات مع تعامد الشمس في نقطة الانقلاب الشتوي، وهو اليوم الذي يشهد أقصر نهار وأطول ليل خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وعلى الصعيد الفلكي، تمتاز سماء الشتاء بصفاء لياليها وكونها من أغنى سماوات السنة بالنجوم اللامعة، ما يتيح فرصا مثالية لرصد الكوكبات والنجوم بالعين المجردة؛ ففي الجهة الشرقية تظهر فجرا مع نهاية ديسمبر كوكبة العقرب ونجم "قلب العقرب" بلونه الأحمر المتوهج، إلى جانب مجموعة من النجوم اللامعة تشمل "النسر الواقع" و"ذنب النسر" و"النسر الطائر" التي تبرز تباعا مع تقدم الموسم.

وتزدان سماء المساء عقب صلاة العشاء بنخبة من أبرز النجوم والكوكبات، في مقدمتها كوكبة "الجوزاء" أو "الجبار" المميزة بحزامها ذي النجوم الثلاثة المتراصة التي يسهل التعرف إليها، ونجم "الشعرى اليمانية" ألمع نجوم السماء ليلا في الجنوب الشرقي، إضافة إلى "الشعرى الشامية" التي تشكل مع نجمي "منكب الجوزاء" و"الشعرى اليمانية" ما يعرف فلكيا بـ "مثلث الشتاء".

كما يتألق خلال هذا الموسم نجم "الدبران" الأحمر اللامع في كوكبة الثور، وعنقود "الثريا" النجمي الذي يعد من أشهر التجمعات النجمية في التراث العربي، فضلا عن نجم "العيوق" الساطع عاليا في قبة السماء، في حين يطالع الراصدون نجم "سهيل" فوق الأفق الجنوبي مع أواخر ديسمبر ومطلع يناير.

وبهذا التنوع المناخي والثراء الفلكي، يرسخ الشتاء في دولة الإمارات مكانته موسما تتلاقى فيه الطبيعة والتراث والمعرفة العلمية، وتتحول لياليه الصافية إلى مساحة مفتوحة لتأمل جمال السماء ورصد نجومها التي ارتبطت بتاريخ العرب وموروثهم العريق في الاهتداء والاستدلال.