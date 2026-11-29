الشارقة في 29 نوفمبر / وام / نظم نادي الشارقة للسيارات القديمة أمس فعاليات النسخة الرابعة من «رالي مسار 71» احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 55 في رحلة وطنية جمعت نخبة من المقتنين والهواة إلى جانب مشاركة خليجية مميزة من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجابت أبرز المعالم السياحية التراثية والتاريخية في إمارة الشارقة مجسدةً روح الاتحاد والانتماء المتجذر للأرض وتاريخها.

وانطلقت السيارات المشاركة من مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة بمشاركة أكثر من100 مركبة تتوشح بألوان العلم وروح المناسبة الوطنية لتعكس شغف الحضور بالموروث التاريخي الأصيل وامتد مسار الرالي ليربط بين التنوع الجغرافي والتراثي للإمارة حيث توقف المشاركون في محطات بارزة شملت: حصن الذيد واستراحة شيص ووادي الحلو وسوق فلي التراثي ومركز بحيص الحديقة الجيولوجية قبل أن يختتم الرالي مسيرته بالعودة مجدداً إلى مقر النادي لإقامة مراسم التتويج وتكريم المشاركين.

وقال الدكتور محمد بن بطي الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة : نفخر بأن يكون رالي مسار 71 في نسخته الرابعة جزءاً فاعلاً من احتفالات الدولة بـ عيد الاتحاد الـ 55 ومناسبة لتعزيز ثقافة المحافظة على السيارات القديمة باعتبارها إرثاً تاريخياً تتناقله الأجيال ومن خلال هذا الحدث نمزج شغف المشاركين بجمال معالم الشارقة وتنوّعها لنرسّخ مكانة الرالي كملتقى يجمع عشاق الأصالة تحت مظلة واحدة تجسيداً لقيم الولاء والوفاء لمسيرة الوطن.

وشهد الرالي التزاماً عالياً من المشاركين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية التي وضعتها اللجنة المنظمة لضمان سلامة المسير وانسيابيته حيث تألقت على الطريق تشكيلة مميزة من السيارات القديمة ذات الجاهزية الفنية والميكانيكية العالية وفق أعلى معايير السلامة المرورية والتقيد بمسار الرالي وتوقيتاته المحددة.