أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات اليوم السادس من جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026، التي أقيمت مساء اليوم بميدان الوثبة، ضمن تحديات سن الثنايا لمسافة 6 كيلومترات.

وتصدرت “الشاهينية” لـحمد نهيان سالم العامري كأس الأبكار الرئيسي، محققة 8:54:20 دقائق، وحصد “شهاب” لـعبدالله حمد بن نهيان العامري بندقية القعدان الرئيسي في الشوط الثاني، مسجلاً 9:01:90 دقائق.

وذهب لقب الشوط الثالث، إلى “الدهماء” لـعلي بن جميل بن سباح الوهيبي وحصدت كأس الأبكار المحليات، ب 9:04:29 دقائق، واختتم “شرط” لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي نتائج الأشواط الرئيسية، محققاً شداد القعدان المحليات في الشوط الرابع، بزمن قدره 9:05:70 دقائق.

وشهد الشوط الخامس، فوز “سلسال” لـسعيد جابر عبدالله محمد، ب 9:07:91 دقائق، وفي الشوط السادس، حقق “زيورخ” للمالك نفسه الفوز، مسجلاً 9:01:23 دقائق.

وكان اللقب في الشوط السابع، من نصيب “ملبي” لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، مسجلا 9:13:76، دقائق، فيما حقق “الباسل” لـعبدالله حمد بن نهيان العامري لقب الشوط الثامن، ب 9:04:34 دقائق.

وانتزع “برمجة” لـتركي سيف محمد العتيبي صدارة الشوط التاسع، مسجلا 9:09:91 دقائق، فيما شهد الشوط العاشر فوز “غارة” لـسعيد جابر عبدالله محمد ب 9:09:37 دقائق، وفي الشوط الحادي عشر، فاز “العاصوف” لـسيف راشد سعيد النعيمي، بزمن قدره 9:20:52 دقائق، وتفوق “مهدي” لـحمد نهيان سالم العامري في الشوط الثاني عشر، مسجلاً 9:09:33 دقائق.

وتوّجت “ضيافة” لـسيف خلفان سيف بلقب الشوط الثالث عشر، ب 9:18:86، دقائق، وفازت “نيران” لـمحمد راشد نايع الغفلي في الشوط الرابع عشر، مسجلة 9:10:71 دقائق.

وأسفرت منافسات الفترة الصباحية لسن الثنايا فئة الإنتاج لهجن لأبناء القبائل، لمسافة 6 كيلومترات، عن فوز شعار محمد سلطان بن مرخان الكتبي برمزين، عبر "إثارة" بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، و"أثير"، بكأس الأبكار المهجنات الإنتاج.

وافتتحت «إثاره» رموز الثنايا، بانتزاع كأس الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الرئيسي الأول، مسجلة 9:01:90 دقائق، وفاز "السرابي" بشعار سلطان سعيد بن غانم المنصوري ببندقية القعدان المحليات الإنتاج، في الشوط الرئيسي الثاني، مسجلاً 9:10:02 دقائق.

وتألقت "أثير"، في الشوط الرئيسي الثالث، وانتزعت كأس الأبكار المهجنات الإنتاج، محققة "أفضل توقيت" في منافسات الفترة الصباحية، ب 9:00:31 دقائق، وحصد "النصر" لعبدالله محمد بن محيروم المحرمي شداد القعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيسي الرابع، مسجلاً 9:12:63 دقائق.