دبي في 29 نوفمبر/ وام / حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، يرافقه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله بن راشد عبدالله بن عمران، بمناسبة زفاف نجله عمران إلى كريمة سلطان بن سالم بن رحمه العويس.

وقدم سموه، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، تسودها المحبة والمودة.