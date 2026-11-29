الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن شهداء الوطن جسّدوا أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والانتماء، وأن تضحياتهم ستظل إرثاً وطنياً خالداً ومصدر إلهام للأجيال.

وقال سموه: في يوم الشهيد، نقف إجلالاً أمام رجال بذلوا أرواحهم دفاعاً عن بلدهم العظيم، وكتبوا بتضحياتهم صفحات خالدة في سجل الوطن نستذكرهم بوفاء واعتزاز، ونستحضر ما جسّدوه من شجاعة وإخلاص وانتماء، لتبقى سيرتهم منارة للأجيال، ودليلاً على أن الأوطان تصونها سواعد أبنائها وتضحياتهم.

وأضاف: لقد اختار شهداء الوطن أن يكونوا في مقدمة الصفوف، فحموا أرضه وكرامته، ودافعوا عن أمنه ومكتسباته، وجعلوا من الواجب شرفاً ومن التضحية رسالة ولم يتركوا خلفهم ذكرى عابرة، بل إرثاً من القيم والمواقف النبيلة، من الثبات والإيثار إلى الوفاء والمسؤولية، إرثاً يظل حياً في وجدان الإمارات وأبنائها.

وقال سموه: تتصل تضحياتهم بإرث وطني وإنساني عظيم أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، حين جعل الإنسان محور نهضة الدولة، وأقام وطناً للخير والأمن والتسامح، تتعاضد فيه العزيمة مع الرحمة، ويعلو فيه شأن الاتحاد والانتماء وتمضي دولة الإمارات اليوم على نهج زايد، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ماضية في صون مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها، ومواصلة مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف صاحب السمو حاكم الفجيرة: في هذه المناسبة، نجدد عهد الوفاء لشهدائنا، ونؤكد أن تضحياتهم ستظل حاضرة في مسيرة الوطن، وأن قيمهم ستبقى مصدر إلهام لكل من يحمل راية الإمارات ويؤمن برسالتها. فهم باقون في الذاكرة والوجدان، بما قدموه للوطن وما تركوه لأبنائه من مثال يُحتذى. رحم الله شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الإمارات عزيزة آمنة مزدهرة، وأدام عليها راية المجد والوحدة في ظل قيادتها الحكيمة.