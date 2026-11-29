عجمان في 29 نوفمبر/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية جليلة نستحضر فيها بكل فخر وإجلال تضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وأدوا واجبهم بشجاعة وإخلاص، وسطروا مواقف مشرّفة ستظل راسخة في ذاكرة شعبنا ووجدانه، وشاهداً على أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء.

وقال سموه، بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، إن شهداء الإمارات قدموا نموذجاً عظيماً في الشجاعة والإيثار، وجسدوا بإقدامهم وصدق عزيمتهم ما يتحلى به أبناء الوطن من إيمان بالواجب واستعداد للبذل والعطاء، دفاعاً عن أرضهم وأمنهم وكرامتهم، ونصرة للحق والوقوف إلى جانب الأشقاء.

وأضاف سموه أن تضحيات شهدائنا الأبرار تجسد القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، من حب الوطن والوفاء له، والنجدة والشهامة، وإغاثة الملهوف، وصون كرامة الإنسان، وهي مبادئ ستبقى راسخة في نفوس أبناء الإمارات، وحاضرة في مسيرة دولتهم ونهجها الإنساني.

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن يوم الشهيد يحمل في معانيه ما يتجاوز استذكار البطولات والتضحيات، فهو مناسبة لتجديد العهد بالوفاء للوطن والمحافظة على وحدته وأمنه ومكتسباته، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاهه، مؤكداً سموه أن ما تنعم به الإمارات من أمن واستقرار يستوجب من الجميع العمل بإخلاص لصونه، والتمسك بالقيم التي ضحى من أجلها الشهداء.

وأوضح سموه أن الوفاء لشهداء الوطن لا يقف عند تخليد ذكراهم، بل يتجسد في الحفاظ على ما بذلوا أرواحهم من أجله، وترسيخ معاني الانتماء والإخلاص وتحمل المسؤولية في نفوس أبناء وبنات الإمارات، وتعزيز وحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب، حتى تظل تضحياتهم حاضرة في ضمير الوطن ومسيرته.

ووجه سموه تحية إجلال وتقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، مثمناً ما أظهروه من صبر وثبات وإيمان بقضاء الله وقدره، مؤكداً أن صبرهم وعزيمتهم وجه آخر من وجوه التضحية، وأنهم شركاء في هذا الشرف العظيم، بما قدموه للوطن من رجال أوفياء تركوا سيرة عطرة ومواقف يعتز بها شعب الإمارات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ستظل وفية لشهدائها، حافظة لمكانتهم، معتزة ببطولاتهم، وأن ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بأسرهم يجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، وأصالة القيم الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن أسر الشهداء ستبقى موضع تقدير واعتزاز لما قدمته من تضحيات جليلة.

كما أعرب سموه عن تقديره واعتزازه بأبناء القوات المسلحة ورجال الأمن، الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مشيداً بإخلاصهم وتفانيهم وشجاعتهم، وما يتحلون به من حس عالٍ بالمسؤولية الوطنية.

واختتم صاحب السمو حاكم عجمان كلمته بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الإمارات الأبرار بواسع رحمته ورضوانه، وأن يرفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والصالحين، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة ورجال الأمن، ويديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار.