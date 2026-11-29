رأس الخيمة في 29 نوفمبر/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل حاضرة في الوجدان الوطني، وتجسّد أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والانتماء، مشيرا إلى أن الوفاء لهم يتجسد في حماية الوطن وصون مكتسباته ومواصلة مسيرة بنائه وتقدمه.

وقال سموه : في يوم الشهيد، نستذكر بكل إجلال وعرفان أبناء دولة الإمارات الذين بذلوا أرواحهم في ميادين الواجب، دفاعاً عن الوطن وقيمه، وجسّدوا أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والانتماء. وستبقى سيرتهم حاضرةً في وجداننا الوطني، شاهدةً على أن الأوطان تقوى بعزيمة أبنائها، وتسمو بصدق انتمائهم، وتصان بتضحياتهم.

وأضاف سموه أن الوفاء لشهدائنا مسؤولية تتجسّد في حماية الوطن الذي ضحّوا من أجله، وصون مكتسباته، ومواصلة بنائه، لتبقى دولة الإمارات قويةً باتحادها، آمنةً بتلاحم شعبها، وماضيةً بثقة في مسيرة تقدمها. ومن تضحياتهم نستمد العزم على غرس معنى المسؤولية في نفوس الأجيال القادمة، لتدرك أن ما تنعم به من أمن واستقرار ثمرةُ عطاءٍ وتضحياتٍ تستوجب الوفاء والعمل.

وقال: لقد أرسى المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، نهجاً وطنياً رسّخ أن قوة الوطن في وحدة أبنائه، وصدق ولائهم، واستعدادهم للقيام بواجبهم تجاهه. ونواصل اليوم، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، السير على هذا النهج، متمسكين بالمبادئ التي قام عليها اتحادنا، وعازمين على حماية مكتسباته وبناء مستقبل يليق بطموحات شعبه وتضحيات أبنائه.

وأضاف: اليوم، نتوجه إلى أسر شهدائنا بخالص التقدير والامتنان، لما جسدته من صبر وثبات وفخر بمن بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن وستظل رعايتها والوقوف إلى جانبها وفاءً دائماً لشهدائنا، وتقديراً لتضحيات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن ووجدانه.. رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أسرهم وذويهم خير الجزاء. ونسأل الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والعزة والازدهار، ويوفق أبناءها إلى كل ما يصون رفعتها ويعلي شأنها.