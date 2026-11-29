الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إنه في الثلاثين من نوفمبر من كل عام نستذكر تضحيات خالدة أبطالها شهداء الوطن، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل وطنهم، للحفاظ عليه والذود عن حياضه، وإبقاء شعب الإمارات في أمن وأمان ينعم بالرخاء والازدهار، وتستمر مسيرة الوطن بعطاء أبنائه وبناته الذين يبذلون الغالي والنفيس في مختلف المجالات، واضعين نصب أعينهم رفعة الوطن وإبقاء علمه شامخاً عزيزاً.

وأضاف سموه أن شهداء الوطن قدموا أروع صور البطولة التي تكون بتقديم الأرواح فداءً للأرض والعرض، ومواجهة التحديات بقوة وعزيمة، وثبات على الموقف الصادق الذي تنتهجه دولتنا، وتشهد له ميادين العطاء التي كان شهداؤنا متصدرين فيها بعطائهم وتضحياتهم، والتي نعتز ونفاخر بها ونحتفي بها في كل عام، مؤكدين أن الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن الوطن وكلمة الحق والإنسانية هي مصدر من مصادر الفخر والشهامة.

وقال : على مدى عقود من الزمن استمرت القوات المسلحة الإماراتية ببسالة جنودها في مد يد العون للمحتاجين والمستغيثين في شتى الأقطار، سعياً للوقوف معهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات والأزمات ونصرةً للمظلوم، في رؤية سامية تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتد هذا العطاء في رعاية أسر وذوي الشهداء تثميناً لما قدمه أبناؤهم في سبيل أمن وسلامة الوطن.