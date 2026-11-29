الفجيرة في 29 نوفمبر/ وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن بطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن وسجلاته المضيئة، ونموذجاً للأجيال في الانتماء والتضحية والولاء للوطن، مشيراً إلى دورهم في صون مكتسبات الاتحاد والدفاع عن قيمه ومبادئه.

وقال سموه، بمناسبة يوم الشهيد: في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نستذكرُ بطولات شهداء الإمارات البواسل، وتضحياتهم الخالدة، وأثرهم الباقي في ذاكرة الوطن الذي كانوا له درعًا حصينًا، وسُورًا منيعًا، وبذلوا له الغالي والنفيس في كل ميادين الشّرف والكرامة.

وأضاف سموه: في هذا اليوم، نجدّد عهد الولاء والإخلاص لوطننا الغالي، والحق في الدفاع عن مكتسبات اتحاد بلادنا الراسخ، وقيمه العظيمة، وأساسه المتين في التلاحم والبذل والإخلاص.

وأكد أن بطولات شهدائنا الأبرار ستظل سجّلات مضيئة للأجيال القادمة، تنير لهم دروب الانتماء للوطن، والتضحية في سبيله، والتوحد تحت رايته، لتبقى شامخة مرفوعة، وتبقى دولة الإمارات وطن الشموخ والرفعة والسيادة.

وقال سموه: في هذه المناسبة الوطنية في كل عام، سنظلّ نحتفي بمآثر شهدائنا الأبطال، والمعاني النبيلة التي خلّدوها ببطولاتهم، مضحّين بدمائهم الطاهرة وأرواحهم الكريمة من أجل وطنهم لينعم بالأمن والأمان والاستقرار، وتستمر مسيرة النماء والنهضة والازدهار. كما نؤكّد في يوم الشهيد أن تضحياتهم العظيمة وقصصهم البطولية، ستظلّ صفحات مسطّرة في تاريخ مسيرة الوطن، نستلهمُ منها مبادئ الولاء وقيم الوحدة، ونواصل العمل بقوة الإرادة والعزيمة.. رحم اللهُ شهداء الإمارات، وأسكنهم فسيح جنّاته مع الشهداء والصدّيقين، وحفظ وطننا الغالي وأبناءه البرَرة، وأدام أمانه واستقراره وازدهاره.