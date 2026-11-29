الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن يوم الشهيد في دولة الإمارات مناسبة تحيي في كل عام بطولات شامخة لأبناء الوطن الذين قدموا أنفسهم مؤمنين وموقنين بعظم ما يفدون أرواحهم من أجله، وهو الوطن الذي يبقى الحصن الحصين لشعب الإمارات، وأساس الحياة الكريمة والطمأنينة والاستقرار الذي ننعم به بفضل من الله عز وجل في ظل القيادة الرشيدة.

وأكد سموه أن ما قدمه الشهداء من تضحيات عظيمة جسدوا من خلالها القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، تظل راسخة في تاريخ الدولة ومصدر فخر واعتزاز، وحافزاً للحفاظ على المنجزات التي ضحى من أجلها أبناء الوطن، وتعزيزاً للقيم والكرامة والعزة التي رسختها الدولة في شعبها لضمان رفعتهم، والعيش في أمن وأمان رافعين رؤوسهم بما تقدمه الإمارات وشعبها.

ولفت إلى أن مختلف ميادين العطاء شهدت إسهامات أبناء الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل مد يد العون ونصرة المظلوم، وكان للجنود البواسل السبق في العطاء الجزل والتضحية بأرواحهم بكل شجاعة من أجل الرسالة السامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في السلام والوقوف بجانب المحتاجين في مختلف أقطار العالم.