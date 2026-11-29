أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل إجلال وإكبار تضحيات رجال قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره، وكتبوا ببطولاتهم صفحات خالدة في تاريخ دولة الإمارات ومسيرة الاتحاد.

وقال سموه: في يوم الشهيد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات رجال قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره، وكتبوا ببطولاتهم صفحات خالدة في تاريخ دولة الإمارات ومسيرة الاتحاد. إنها مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الوفاء والعرفان، ونستحضر من خلالها سيرة أبطال جعلوا الوطن أغلى من كل شيء، وضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والانتماء والتضحية.

وأضاف سموه أن شهداء الإمارات سيظلون حاضرين في وجدان الوطن، بما قدموه من مواقف وبطولات تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية. وستبقى تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال، وأمانة في أعناقنا جميعاً، تحتم علينا مواصلة العمل من أجل وطن قوي وآمن ومزدهر، وصون المكتسبات التي ضحوا من أجلها.

وقال سموه: في هذه المناسبة، يتجدد الوفاء لأسر الشهداء وذويهم، الذين يستحقون كل التقدير والاعتزاز، فقد كانوا شركاء في مسيرة الإخلاص للوطن والتضحية في سبيله، وقدموا للوطن أغلى ما لديهم. إن تكريم الشهداء يستمر بتكريم أسرهم، والوقوف إلى جانبهم، وتقدير صبرهم وعطائهم، والاعتزاز بما قدموه من نموذج رفيع في الانتماء والوفاء. وستظل رعاية هذه الأسر والاهتمام بها تعبيراً صادقاً عن وفاء الدولة والمجتمع لتضحيات أبنائها.

وأضاف سموه: كما نوجه تحية اعتزاز وتقدير إلى أبناء قواتنا المسلحة، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وشجاعة وتفانٍ وانضباط، ويقفون على أهبة الاستعداد دائماً لحماية الوطن والدفاع عن سيادته وصون مكتسباته إن ما يتحلون به من كفاءة وجاهزية وتفانٍ يعكس قوة المؤسسة العسكرية الإماراتية، ويجسد روح المسؤولية الوطنية التي قامت عليها مسيرة الاتحاد.

واختتم سموه بالقول إن يوم الشهيد مناسبة لتجديد العهد على الوفاء لتضحيات الأبطال، والاعتزاز بأسرهم، وتقدير كل من يحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وحمايته. فالأوطان تحفظها تضحيات المخلصين، ويصون منجزاتها إخلاص أبنائها واستعدادهم الدائم للبذل والعطاء.. رحم الله شهداء الإمارات، وحفظ أسرهم، وبارك في جهود قواتنا المسلحة ورجالها، وأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء والازدهار.