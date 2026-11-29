العين في 29 نوفمبر/ وام / أكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن تضحيات شهداء الإمارات الأبرار ستظل منارات عز وفخر في مسيرة وطننا الغالي، ودروساً خالدة للأجيال في العطاء والوفاء للوطن، مشيراً سموّه إلى أن ما تنعم به دولتنا اليوم من أمن واستقرار وازدهار يحمل في طيّاته أثر شجاعة وبسالة أبطالها، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أرض الوطن وصوناً لأمنه واستقراره.

واستذكر سموّه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، بطولات أبناء الإمارات الذين وضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومضوا بعزيمة وتفانٍ في أداء واجبهم الوطني حتى آخر لحظة من حياتهم، مجسّدين بتضحياتهم أسمى معاني حب الوطن وصدق الانتماء إليه والولاء لقيادته الحكيمة.

وأشار سموّه إلى أن الوفاء لشهداء الإمارات يمتدّ إلى أُسرهم التي غرست في نفوسهم قيم حب الوطن والإخلاص له، مؤكّداً أن القيادة الحكيمة وأبناء الإمارات جميعاً يشاركون أُسر الشهداء فخرها واعتزازها بأبنائها، وبما سطّروه من بطولات وتضحيات في سبيل رفعة الوطن وعزّته.

واختتم سموّه بالتأكيد على أن يوم الشهيد يمثّل محطة وطنية تجدّد فيها الأجيال عزمها على مواصلة مسيرة البناء والعطاء، وتستلهم من سِيَر الشهداء قيم الإخلاص في أداء الواجب وإعلاء مصلحة الوطن، سائلاً الله عزّ وجلّ أن يتغمّد شهداء الإمارات الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وحصنه المنيع، وأن يديم على دولة الإمارات عزّها وأمنها واستقرارها، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".