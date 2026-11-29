أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، إنه في يوم الشهيد نقف بكل إجلال واعتزاز أمام تضحيات أبناء الإمارات الأبرار، الذين جسّدوا بأرواحهم أسمى معاني الولاء والانتماء، وكتبوا ببطولاتهم صفحات خالدة في تاريخ الوطن، ليبقى شامخاً عزيزاً، محافظاً على قوته ومكانته، وينعم بالأمن والاستقرار.

وأكد سموه أن ذكرى شهدائنا ستظل حاضرة في وجدان الوطن، شاهدة على قيم التضحية والعطاء والوفاء التي قامت عليها دولة الإمارات، ومنارة تستلهم منها الأجيال معاني المسؤولية والإخلاص في خدمة الوطن والحفاظ على إنجازاته ومقدراته.. رحم الله شهداء الإمارات وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ وطننا وقيادته وشعبه، وأدام على دولتنا نعمة الأمن والأمان والازدهار".