دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن يوم الشهيد، الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، مناسبة غالية يستحضر فيها شعب الإمارات تضحيات رجالٍ حملوا أمانة الدفاع عن الوطن بكل تفانٍ وإنكار للذات، وجادوا بأرواحهم في سبيل وطنهم فداءً لأمنه وصوناً لمقدراته، ليبقى الوفاء تجاه هذا العطاء واجباً ومسؤولية تتوارثها الأجيال.

وقال سموّه: حين نرى الطمأنينة تخيم على ربوع الوطن، وبيوتنا عامرةً بالحياة، وطموحاتنا تتسع للمستقبل، ندرك جيداً عظمة ما صانه شهداؤنا الأبرار بتضحياتهم. ففي تفاصيل الحياة أثرٌ لعطائهم، وفي كل منجز نضيفه إلى مسيرة الإمارات فرصةٌ لنعبّر عن وفائنا لذكراهم.

ووجّه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أُسر الشهداء تحية إكبار وتقدير قائلاً: لأسر شهدائنا مكانة راسخة في وجدان الإمارات وشعبها الأبيّ ويوم الشهيد مناسبة غالية تعكس مدى قرب الوطن من أصحاب هذا العطاء الوطني الكبير وذويهم، رعايةً واهتماماً ومشاركةً.

وأضاف سموّه: وفاء أهل الإمارات للقيم التي جسّدتها تضحيات شهدائها الأبرار راسخ، تقديراً لما قدموه من نموذج وطني مُلهم للأجيال في الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته، بينما تمضي دولتنا بدأب وثبات في نشر رسالتها الداعية إلى السلام والتعاون لما فيه خير الشعوب.

واختتم سموّه قائلاً: رحم الله شهداء الوطن.. وعهدنا أن نواصل إرساء دعائم عز الإمارات ومجدها وفاءً لما قدموه من بذل وعطاء، وأن نحمل تلك الأمانة بالإخلاص ذاته الذي جعلوا به واجب الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته وأمنه واستقراره هدفاً تهون في سبيله التضحيات.