أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء وبنات الإمارات جيلا بعد جيل، نستذكر فيها بكل فخر وإجلال شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الإمارات، وحمايةً لأمنها واستقرارها، وصوناً لكرامتها ومكتسباتها، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل مصدر إلهام لأبناء وبنات الإمارات، ونموذجاً سامياً في الولاء والانتماء، والإخلاص للوطن، والوفاء لقيادته الرشيدة ، والتضحية من أجل رفعة الإمارات ومكانتها.

وقال معاليه: نعاهد شهداءنا الأبرار بأن نواصل مسيرة العطاء والعمل، وأن نكون على قدر الأمانة التي حملوها، وأن نحافظ بكل إخلاص على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وجهود أبناء الإمارات وبناتها، وأن نعمل في جميع مواقعنا ومسؤولياتنا على تعزيز قوة الدولة، وتقدمها، وازدهارها، وترسيخ مكانتها بين الأمم، كما نجدد عهد الولاء والانتماء لصاحب السمو رئيس الدولة، "حفظه الله"، بأن نظل جنوداً للوطن في كل ميادين العمل والعطاء، وأن نسهم بجهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا في تحقيق تطلعات سموه، وتلبية طموحات شعب الإمارات، لتظل دولتنا في عزة ورخاء، وأمن واستقرار.

وأضاف معاليه : في هذا اليوم الوطني العظيم، نترحم على شهدائنا الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجعل تضحياتهم في سبيل وطنهم الغالي في ميزان حسناتهم.. إن شهداء الإمارات قدموا أسمى صور البطولة والشجاعة والإيثار، وأثبتوا أن حب الوطن قيمة عظيمة تتجسد في التضحية والعمل والمسؤولية، وأن حماية الوطن وصون كرامته وأمنه واستقراره واجب وطني نبيل، تتوارثه الأجيال، وتلتزم به في كل الظروف.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن يوم الشهيد يعكس أعمق معاني التلاحم الوطني، ويجدد مشاعر الوفاء والتقدير التي يحملها أبناء وبنات الإمارات لشهدائهم، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد وحدة المجتمع الإماراتي وتماسكه، واعتزازه بتضحيات أبنائه، وإيمانه بأن الوطن يستحق كل جهد وعطاء.

وأضاف أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على استذكار بطولاتهم، بل يتجسد في مواصلة العمل من أجل الوطن، والارتقاء بمؤسساته، وتعزيز جودة الحياة فيه، وبناء مستقبل يليق بتضحياتهم، ويحقق المزيد من الخير والازدهار للأجيال القادمة.

وأعرب معاليه عن بالغ التقدير والاعتزاز بأسر الشهداء، الذين يمثلون رمزاً للصبر والثبات والوفاء، وقال إن ما تتحلى به هذه الأسر من قوة وإيمان واعتزاز بتضحيات أبنائها يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وقيمه الراسخة، ويستحق كل تقدير ورعاية واهتمام. إن أسر الشهداء ستظل في قلب الوطن ووجدانه، وستظل تضحيات أبنائها مصدر فخر لكل الإماراتيين، ودافعاً لتعزيز روح التضامن والتكافل والتلاحم بين أبناء المجتمع، بما يعكس الوفاء الحقيقي لمن قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.

وأكد معاليه أن يوم الشهيد يمثل كذلك مناسبة للاحتفاء بالقيم والمبادئ التي تجسدها قواتنا المسلحة، وما تتحلى به من شجاعة وانضباط وولاء ووفاء، والتزام بالمسؤولية الوطنية، والحرص على حماية الوطن ومقدراته، وصون أمنه واستقراره، فهي تمثل رمزاً للعزة الوطنية، كمؤسسة راسخة في خدمة الإمارات، وبما تؤديه من أدوار وطنية وإنسانية، وما تقدمه من نموذج مشرف في التضحية، والعمل المسؤول، مشدداً على أن دعم قواتنا المسلحة، والاعتزاز برجالها ونسائها، وتقدير جهودهم وتضحياتهم، واجب وطني على الجميع تعبيرا عن الوفاء للإمارات وقيادتها وشعبها.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن هذه المناسبة الوطنية تجدد ارتباطنا بالقيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي جعل حب الوطن، والولاء له، وخدمة الإنسان، والتضامن، والتسامح، والتعايش، والسلام، ركائز أساسية في بناء الإمارات ونهضتها، وهي القيم التي تواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخها، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، من خلال رؤية وطنية تؤمن بأن قوة الدولة تتكامل مع قوة مجتمعها، وأن التنمية الحقيقية تقوم على الإنسان، وعلى احترام القيم، وتعزيز الوحدة الوطنية، والانفتاح على العالم، وبناء علاقات تقوم على التعاون والحوار والتفاهم.

واختتم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلاً "في يوم الشهيد، نحيي أرواح شهدائنا الأبرار بكل إجلال وإكبار، ونستمد من تضحياتهم العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة الإمارات، ونؤكد أن الوفاء لهم مسؤولية مستمرة، تتجسد في العمل من أجل الوطن، والالتزام بقيادته، وتعزيز تلاحم مجتمعنا، وصون مكتسباته، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام ونعاهدهم، ونعاهد قيادتنا الرشيدة، بأن تبقى الإمارات دائماً وطن العزة والكرامة، وموطن الخير والإنسانية، ودولة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن نواصل بكل إخلاص بناء مستقبل يليق بوطن قدم أبناؤه أروع صور التضحية والفداء، وبقيت قيمهم ومواقفهم نبراساً يضيء طريق الأجيال القادمة.