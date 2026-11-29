أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن في تاريخ الوطن محطات تتجاوز حدود الزمن، لارتباطها بتضحيات رجال جعلوا من حياتهم سياجاً لكرامتها، ومن أرواحهم جسراً تعبر عليه مختلف الأجيال نحو الأمان والمستقبل، لافتاً معاليه إلى أن يوم الشهيد يأتي في مقدمة هذه المحطات الوطنية الخالدة، باعتباره يوماً تتجسد فيه أسمى معاني الوفاء، حيث تستحضر فيه الإمارات سيرة رجال أرسوا بتضحياتهم معنى راسخاً للعزة والانتماء.

وقال معاليه بمناسبة يوم الشهيد: هناك عطاءات لا تنتهي بانتهاء أعمار أصحابها، وتضحيات تمتد آثارها لتصون حياة الأجيال من بعدها؛ ويوم الشهيد هو اليوم الذي نقف فيه أمام هذا المعنى العظيم، مستذكرين رجالاً لم يترددوا في أداء واجبهم، ولم يساوموا على سلامة وطنهم، فقدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن أرض احتضنت أحلامهم، وقيادة آمنوا بنهجها، وشعب رأوا في أمنه واستقراره امتداداً لرسالتهم وهي قيم أصيلة غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في نفوس أبناء الإمارات، عندما جعل الولاء للوطن أساساً للانتماء، وخدمته ميداناً للعطاء، والدفاع عنه أسمى مراتب الوفاء.

وأضاف معاليه: تعلمنا من شهدائنا أن حب الوطن مسؤولية نترجمها عبر المواقف، وأن الوفاء له قيمة تظهر عندما يكون البذل امتحاناً حقيقياً للإيمان والانتماء، لافتاً إلى أن أعظم ما يميز الإمارات أنها تحفظ لأبنائها قدرهم، وتحيط تضحياتهم بعرفان لا تحده مناسبة، وتولي أسرهم عناية تليق بمكانتهم وما قدموه للوطن وفي هذا السياق، تتجلى حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" في رعايته الكريمة لأسر الشهداء وحرصه الدائم على صون كرامتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في نهج يجسد وفاء القيادة لأبنائها، ويؤكد أن من قدموا أرواحهم للوطن تظل أسرهم في قلب الوطن واهتمامه.

وقال معاليه: إلى أمهات الشهداء وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم، نتوجه بكل مشاعر التقدير والاعتزاز؛ فأنتم شركاء في هذا المجد، وتحملون في صبركم وسمو مشاعركم وجهاً آخر من وجوه التضحية النبيلة. إن أبناءكم لم يتركوا أسماءً في سجل البطولة فحسب، وإنما تركوا قيماً ومسؤولية أخلاقية ووطنية تستوجب منا أن نكون على قدر ما قدموه، وأن نواصل العمل بإخلاص لحماية مكتسبات الدولة وتعزيز منعتها وازدهارها.

واختتم معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تصريحه بالتأكيد على أن إحياء يوم الشهيد يجدد في وجدان أبناء الإمارات الوفاء لتضحيات أبطال دولتنا، ويؤكد أن إرثهم سيظل حاضراً في الوعي الوطني، تنتقل قيمه إلى الأجيال بالمعرفة والقدوة والممارسة، قائلاً: نجدد العهد بأن تظل الإمارات وفية لقيم شهدائها وتضحياتهم؛ قوية بإيمان أبنائها، عزيزة بتلاحم شعبها وقيادتها، ومنارة للخير والسلام. رحم الله شهداءنا الأبرار، وجعل مثواهم الجنة، وحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها.