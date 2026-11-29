دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، وجسدوا أسمى معاني الانتماء والوفاء، وأدوا واجبهم الوطني بإخلاص وتفانٍ، لتبقى دولة الإمارات عزيزة وآمنة.

وقال معاليه بمناسبة يوم الشهيد: الانتماء والعطاء قيم راسخة في مجتمع دولة الإمارات، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون منذ تأسيس الاتحاد، وتواصل القيادة الرشيدة ترسيخها في نفوس الأجيال، لتظل أساساً في مسيرة الدولة ونهجها في مواصلة التقدم والتطور والريادة بين الأمم.

وأعرب معالي محمد القرقاوي عن تقديره لأسر الشهداء، مثمّناً ما قدمته من تضحيات، وما تمثله من نموذج في الوفاء للوطن، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء لدى الأجيال.