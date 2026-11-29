أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن الوفاء للشهداء عهد يتجدد كل يوم بحماية الوطن وصون مقدراته ليظل عزيزاً منيعاً، انطلاقاً من الإيمان بأن ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار في ظل القيادة الرشيدة هو ثمرة تضحيات مخلصة في ساحات الدفاع عن ترابه وفي كل ميادين العطاء، ومنها حماية مجتمعه وصون شبابه من كل ما يستهدف حاضرهم ومستقبلهم.

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إننا نقف في هذا اليوم المجيد وقفة اعتزاز وإجلال ووفاء لتضحيات شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لثرى وطنهم الغالي، فكانوا على العهد أوفياء بدمائهم دفاعاً عن سيادة الإمارات وصوناً لمكتسباتها.

وأضاف معاليه أن الوطن خلد شهداءه في ذاكرته ووجدانه، وجعل من تضحياتهم منارة تهتدي بها الأجيال، وتستلهم منها قيم الإخلاص في العطاء والوفاء للوطن وقادته، لتمضي بثقة في مسيرة بناء وطن آمن ومستقر ومزدهر بعطاء أبنائه، وتبقى رايته شامخة بكل افتخار.

واختتم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان تصريحه بالدعاء بأن يرحم الله شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.