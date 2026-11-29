دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لاستذكار تضحيات أبناء الإمارات الذين جسّدوا قيم الشجاعة والإخلاص في أداء الواجب والدفاع عن الوطن، وقدموا نموذجاً في الانتماء والوفاء لدولة الإمارات.

وقالت معاليها، بمناسبة يوم الشهيد، إن هذه المناسبة تجسد ما أرسته دولة الإمارات منذ تأسيسها من قيم أصيلة، تقوم على الولاء والانتماء والإخلاص في خدمة الوطن، وتعكس ما قدمه الشهداء من تضحيات في أداء الواجب والدفاع عن الوطن، مؤكدة أن تضحياتهم ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية، ومصدر تقدير واعتزاز لدى الأجيال.

وتوجهت معالي عهود الرومي بالتحية والتقدير إلى أمهات الشهداء وأسرهم، تقديراً لدورهم في تنشئة أبنائهم على حب الوطن والولاء للاتحاد والإخلاص في أداء الواجب، وغرس قيم تعكس أصالة الهوية الوطنية الإماراتية.