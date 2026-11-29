أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي بمناسبة يوم الشهيد: في يوم الشهيد، نقف إجلالًا لشهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، وأدّوا واجبهم بشجاعةٍ وإخلاص، فخلدوا في ذاكرة الوطن، سيرة تشهد بأن الشجاعة في هذه الأرض خلق متأصل، يتناقله الأبناء عن الآباء.

وأضاف معاليه أن الوفاء لهم أمانةٌ لا تسقط بمرور الأيام، يؤديها كلٌّ منا في موقعه، بصون ما ضحّوا من أجله، وحراسة ما أورثونا من عزّةٍ ومَنَعة وما تحيط به قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، أسرَ الشهداء وذويهم من رعاية، برهانٌ على أن دماءهم في ذمّة الوطن لا تضيع، وأن تضحياتهم لا تنسى، وفي هذه المناسبة، نستمدّ من تضحياتهم عزمًا على العمل بإخلاص، والمضيّ في خدمة الوطن على نحوٍ يليق بعطائهم، لتبقى الإمارات عزيزةً بأبنائها، قويةً باتحادها، رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الإمارات قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.