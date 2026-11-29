أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن يوم الشهيد يمثّل محطة وطنية راسخة لاستحضار تضحيات أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته وحمايةً لمكتسباته، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تتجاوز حدود إحياء الذكرى، لتجدّد في وجدان المجتمع معاني الوفاء والانتماء والمسؤولية، وتؤكّد أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن واستقرار ورفعة إنما يقوم على تضحيات رجال آمنوا بأن حماية الوطن واجب تسمو قيمته فوق كل اعتبار.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد " إن شهداء الإمارات لم يتركوا خلفهم ذكريات تُروى فحسب، بل تركوا إرثاً وطنياً عظيماً تتوارثه الأجيال، وتستمدّ منه معاني الشجاعة والإخلاص والثبات. وستظل مواقفهم شاهداً على أسمى صور التضحية والولاء، ومصدر إلهام لكل من يحمل مسؤولية خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. وإن أقلّ ما نقدّمه لهؤلاء الأبطال هو أن نصون إرثهم، ونغرس قيمهم في نفوس أبنائنا، ونبقى أوفياء للمبادئ التي ارتقوا من أجلها، فهم حاضرون في ضمير الوطن، وفي كل إنجاز يتحقّق على أرضه".

واختتم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان بالتأكيد على أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على يوم نستذكر فيه بطولاتهم، بل هو عهدٌ مستمرٌ يتجسّد في العمل بإخلاص، من أجل حماية منجزات الاتحاد، وتعزيز تماسك المجتمع وتكاتف أبنائه.