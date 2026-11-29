أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم تلبية لنداء الواجب، ودفاعاً عن الوطن ومكتسباته وصوناً لأمنه واستقراره، وجسّدوا أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والوفاء للوطن والقيادة.

وقال معاليه في تصريج بهذه المناسبة إن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها أسمى معاني التضحية والوفاء، ونقف فيه صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، اعتزازاً بما قدمه رجال الإمارات البواسل من بطولات ستظل راسخة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، ونتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن نماذج مشرفة في الشهامة والانتماء.