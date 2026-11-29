دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية لاستذكار تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا نماذج مشرّفة في الشجاعة والإخلاص وأداء الواجب، وأسهموا بتضحياتهم في صون أمن الوطن واستقراره.

وقال معاليه إن يوم الشهيد يحتل مكانة راسخة في الذاكرة الوطنية لأبناء الإمارات، لما يحمله من معانٍ عظيمة، وما يجسده الشهداء من نموذج في أداء الواجب والتفاني في خدمة الوطن، وهي القيم التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها، لتظل تضحياتهم حاضرة في وجدان الأجيال ومصدر اعتزاز وإلهام لها.

وأعرب معاليه عن تقديره لأسر الشهداء وعائلاتهم، مثمناً ما قدموه من تضحيات، ودورهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبنائهم، مؤكداً أن شهداء الإمارات يحظون بتقدير واعتزاز جميع أبناء المجتمع.