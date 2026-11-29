أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم الشهيد يجسد وفاء دولة الإمارات لأبنائها الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن عزتها وسيادتها، مشيرة إلى أن بطولاتهم ستظل خالدة في صفحات تاريخ الوطن، وشاهدة على عمق الانتماء وصدق الولاء.

وأضافت معاليها فى كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن تضحيات الشهداء تحمّل الأجيال المتعاقبة مسؤولية صون مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرتها بالعلم والعمل والإخلاص، معربة عن بالغ تقديرها واعتزازها بأسر الشهداء وذويهم، وما جسدونه من معاني الصبر والثبات والعطاء.