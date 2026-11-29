أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب: يمثل يوم الشهيد محطة وطنية نستحضر فيها بكل إجلال واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره وسيادته، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والولاء والانتماء.

وأضاف: تظل تضحيات شهدائنا الأبرار جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية لدولة الإمارات، وإرثاً خالداً يعكس رسوخ القيم التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، ويؤكد أن قوة الأوطان لا تُقاس بمنجزاتها فحسب، بل بوعي أبنائها بمسؤولياتهم تجاهها، واستعدادهم للبذل والعطاء من أجل رفعتها واستدامة مكتسباتها.

وقال معاليه بمناسبة يوم الشهيد إن استحضار مآثر شهداء الوطن يحمل في جوهره رسالة متجددة للأجيال، ومسؤولية وطنية تتجاوز حدود الذكرى إلى ترسيخ ثقافة العطاء والعمل المخلص في مختلف ميادين التنمية ومن هنا، تبرز أهمية إعداد أجيال من الشباب تعتز بهويتها الوطنية، وتدرك مسؤوليتها في الحفاظ على إرث الآباء وتضحيات الشهداء، وتمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على استشراف المستقبل والإسهام في صناعته فالوفاء لتضحيات شهدائنا يتجسد في مواصلة مسيرة الإنجاز، وتسخير الطاقات والقدرات الوطنية لخدمة الوطن، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها، بما يضمن استدامة نهضتها وازدهارها للأجيال القادمة.