ابوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل إجلال تضحيات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لعزته وكرامته، وسطروا ببطولاتهم صفحات خالدة في تاريخ الدولة.

وأشار معاليه فى كلمة له بمناسبة يوم الشهيد إلى أن ما قدمه شهداء الإمارات من تضحيات يجسد أسمى معاني الإخلاص والشجاعة والتفاني في أداء الواجب، وسيبقى إرثاً وطنياً تتوارثه الأجيال، وتستلهم منه قيم المسؤولية والعطاء.

وأضاف معاليه أن الوفاء لشهدائنا الأبرار أمانة نحملها ومسؤولية نؤديها من خلال ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية في نفوس شبابنا، ليواصلوا مسيرة البناء تحت راية قيادتنا الرشيدة وفي هذه المناسبة الوطنية، نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى أسر الشهداء، الذين قدّموا مثالاً في الصبر والثبات والولاء، ونجدد العهد بأن نظل أوفياء لتضحيات أبنائهم، مخلصين في خدمة دولة الإمارات وصون مكتسباتها، لتبقى رايتها خفّاقة بالعز والمجد.