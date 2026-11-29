أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل إجلال واعتزاز بطولات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره وسيادته، مجسدين أسمى معاني الشجاعة والتضحية والوفاء، ومرسخين في ذاكرة الوطن صفحات مشرقة من الفداء والإخلاص.

وأضافت أن يوم الشهيد يجسد عمق التلاحم الوطني وقوة الاتحاد، ويعكس وحدة أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة، ويجدد العهد بمواصلة مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على الإنجازات التي حققتها الدولة بفضل رؤية القيادة وتضحيات أبناء الوطن وإخلاصهم، ليبقى علم الإمارات شامخاً وتظل مكانتها راسخة بين الأمم.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل بهذه المناسبة، إن تضحيات شهداء الإمارات ستظل حاضرة في الوجدان الوطني، بما تحمله من معانٍ سامية تجسد أسمى صور التفاني والإخلاص، وتعكس ما يتحلى به أبناء الإمارات من شجاعة واستعداد لتحمل المسؤولية في سبيل الوطن، مشيرة إلى أن سير الشهداء ومواقفهم البطولية تشكل صفحات مضيئة في تاريخ الدولة، وتبقى شاهدة على ما قدمه أبناء الإمارات من تضحيات جسّدت أسمى معاني الشجاعة والإخلاص والوفاء للوطن.

وأضافت معاليها أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في صون الذاكرة الوطنية ونقل القيم النبيلة التي جسدها الشهداء إلى الأجيال القادمة، من خلال تنشئة الأبناء على معاني التضحية والمسؤولية والوفاء للوطن، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وتاريخ دولتهم وإنجازاتها، وفي هذه المناسبة الوطنية نتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى أمهات الشهداء وأسرهم، اللواتي قدمن للوطن أبناءً جسّدوا أسمى معاني الشجاعة والوفاء، وضربن أروع الأمثلة في العطاء والثبات والاعتزاز بتضحيات أبنائهن، بما يعكس أصالة القيم الوطنية التي نشأ عليها أبناء الإمارات وعمق الانتماء الذي يجمع أبناء الوطن.