أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، أن شهداء الإمارات بذلوا أرواحهم ليبقى وطننا آمنًا عزيزًا.

وقال معاليه: في يوم الشهيد، نقف بإجلال واعتزاز أمام تضحيات أبناء الإمارات الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم ليبقى وطننا آمنًا عزيزًا، ولتنعم أجياله القادمة بالاستقرار والازدهار، لقد ضحّى شهداؤنا من أجل حاضر الإمارات ومستقبلها، وتركوا لنا أمانة غالية تتمثل في صون مكتسباتها ومواصلة نهضتها.

وأضاف في هذه المناسبة: نستحضر بفخر وامتنان الرعاية الأبوية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لأسر الشهداء، وحرصهم على أمن المواطنين ورفاههم وسعادتهم، تجسيدًا للتلاحم الوثيق بين القيادة والشعب.

وقال معاليه إن أمن الإمارات واستقرارها ثمرة حكمة قيادتها وتفاني رجال القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني والأجهزة المختصة، الذين يصونون الوطن ويمهدون لأجياله طريق المستقبل.

واختتم معاليه قائلاً : نجدد العهد على صون الوطن وخدمة أبناءه المخلصين، مستلهمين تضحيات شهدائنا، لتظل الإمارات وطنًا آمنًا قويًا مزدهرًا.

رحم الله شهداءنا، وحفظ قيادتنا وشعبنا ووطننا.