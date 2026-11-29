أم القيوين في 29 نوفمبر/ وام / أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن يوم الشهيد، مناسبة للاعتزاز ببطولات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمنه ومكتسباته، وإعلاءً لرايته ونصرةً للحق.

وقال سموه، إن هذه المناسبة تجدد فينا قيم العطاء والتضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل حماية الوطن والذود عنه، واستذكار المسيرة التي بذل خلالها الآباء المؤسسون جهوداً وتضحيات عظيمة، حتى أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وأضاف سموه: في هذا اليوم الذي نكرّم فيه تضحيات الشهداء الأبرار وعطاءهم، ونستذكر بذلهم أرواحهم فداءً للإمارات، نبعث برسالة تقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين جسدوا بمواقفهم معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن.

وحث سمو ولي عهد أم القيوين شباب الوطن وأجيال المستقبل على اتخاذ تضحيات الشهداء مثلاً أعلى وقدوة في الإخلاص والانتماء للوطن، والحرص على مواصلة مسيرته الملهمة وتحقيق مزيد من الإنجازات الاستثنائية في مختلف المجالات.

واختتم سموه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن ويسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزي أهلهم وذويهم خير الجزاء، ويديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان.