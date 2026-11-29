أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / قال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة: يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وحمايةً لكرامته وأمنه واستقراره،وقدموا أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص والوفاء، وتركوا للأجيال القادمة قيماً وطنية نبيلة ستظل راسخة في نفوس أبناء الإمارات.

وأضاف سعادته: في هذه المناسبة، نجدد العهد على مواصلة العمل والعطاء، والقيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا، وتعزيز قيم التعاون والتلاحم والتكافل التي تميز مجتمع الإمارات، نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظها في ظل قيادتها الرشيدة.