دبي في 29 نوفمبر/ وام / أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن من الوفاء لشهداء الإمارات تعريف الأجيال الجديدة بسير أبناء الوطن الذين خُلّدت أسماؤهم في واحة الكرامة، وما قدموه من تضحيات دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره.

وقالت معاليها، بمناسبة يوم الشهيد الذي تحييه الدولة في 30 نوفمبر من كل عام، إن تضحيات أبناء الإمارات في ميادين الواجب تمثل جزءاً من تاريخ الوطن وإرثاً وطنياً تتوارثه الأجيال، وتستمد منه قيم الشجاعة والإيثار والولاء والانتماء.

وأضافت أن واحة الكرامة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تكريم الشهداء وتخليد ذكراهم في وجدان المجتمع، مؤكدة أن أصدق صور الوفاء لهم تتمثل في صون وحدة الوطن والإخلاص في خدمته والمحافظة على أمنه واستقراره.

ووجهت معاليها تحية تقدير وعرفان إلى أمهات الشهداء وآبائهم وزوجاتهم وأبنائهم، مشيدة بما قدمته أسرهم من تضحيات، وما تجسده من نماذج في الصبر والوفاء، مؤكدة أن المجتمع الإماراتي يعتز بأسر الشهداء ويحفظ لأبنائهم ما قدموه للوطن.

من جانبه، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن وحدة الصف وتماسك المجتمع يمثلان من أصدق صور الوفاء لشهداء الإمارات، الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لأمنه واستقراره.

وقال سعادته، إن هذه المناسبة تجسد اعتزاز القيادة والشعب بتضحيات أبناء الوطن في ميادين الواجب، مشيراً إلى أن ما قدمه الشهداء كان من أجل الإمارات وأجيالها الحاضرة والقادمة، وأسهم في ترسيخ أمن الوطن واستقراره.

وأضاف أن الوفاء للشهداء يقتضي الحفاظ على مكانتهم في الوجدان الوطني، واستلهام القيم التي جسدوها في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، أرسى نهجاً يؤكد أن قوة الوطن تكمن في تلاحم أبنائه وتكاتفهم، وأن الشهداء جسدوا هذه القيم بتقديم الوطن على أنفسهم، مؤكداً أهمية صون وحدة المجتمع وتعزيز تماسكه.