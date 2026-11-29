عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن "يوم الشهيد" مناسبة وطنية مجيدة تتجسد فيها معاني الوفاء والإخلاص لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدَّموا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن، وصون كرامته، وحماية أمنه، واستقراره.

وقال في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد": " في يوم الـ30 من نوفمبر من كل عام، تقف دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وقفة اعتزاز وتقدير لرجال اختاروا البطولة درباً، والتضحية سبيلاً، تاركين خلفهم سيرة عطرة تفوح منها معاني البذل والعطاء، لإعلاء راية الإمارات وترسيخ وحدتها الوطنية، وتعزيز قيم الفخر والاعتزاز جيلاً بعد جيل".

وأضاف "أن الملاحم البطولية الخالدة التي سطَّرها شهداؤنا في ساحات العز والكرامة، ستظل قناديل تنير دروب الأجيال، وتغرس فيهم معاني النبل والشهامة، وقيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة، ومصدر فخر واعتزاز للإمارات قيادةً وشعباً".

وقال :" إن شهداءنا الأبرار سيظلون أحياء في وجداننا وذاكرتنا إلى الأبد، وستبقى محطات البطولة التي سطَّروها، أوسمة فخر واعتزاز على صفحات التاريخ، مشيراً إلى أن قيم البذل والعطاء، والمبادئ الوطنية، جزءٌ من الإرث الرشيد للآباء المؤسسين، ومن بعدهم قيادتنا الحكيمة، وأن الإمارات ستظل وفيةً لذكرى أبنائها الكرام الذين بذلوا الغالي والنفيس".

ووجَّه الشيخ راشد بن عمار النعيمي، تحية تقدير واعتزاز لأمهات الشهداء وأسرهم وذويهم، لما قدموه من معاني التضحية والفداء للدفاع عن الوطن والذود عن حِماه، وإعلاء رايته وصون رفعته، سائلاً الباري جلَّ وعلا، أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وعفوه، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والطمأنينة والرخاء.