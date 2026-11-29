أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وسطروا بمواقفهم البطولية أسمى معاني الوفاء والانتماء، وستبقى تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه.

وقال سعادته إن تضحيات شهدائنا تمثل أمانة وطنية ومسؤولية متجددة تلهمنا جميعاً، وترسخ في نفوس الأجيال قيم الولاء والانتماء، وفي هذه المناسبة، نستذكر بكل تقدير وعرفان أسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن نماذج مشرفة في الصبر والعطاء، ونؤكد أن الوفاء لتضحيات أبنائهم سيظل حاضراً في وجداننا، لخدمة دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.