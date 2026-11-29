أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن يوم الشهيد يجسد محطةً وطنيةً راسخةً لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، واستحضار تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن سيادة الدولة وحمايةً لمنجزاتها، لتظل راية دولة الإمارات خفاقةً بالعز، وأرضها منارةً للأمن والازدهار، وتبقى مواقفهم البطولية شاهدةً على عمق الانتماء الوطني وصدق التضحية والإخلاص.

وقال بمناسبة يوم الشهيد، إن ما قدمه شهداء الوطن يمثل صفحةً مضيئةً في سجل المجد، وامتداداً لقيم الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، مشددا على أهمية نقل هذه القيم إلى الأجيال الناشئة، وتعريفهم بمحطات تاريخ دولتهم ورموزها الوطنية، بما يعزز ارتباطهم بإرثهم ويكرّس الهوية الوطنية في نفوسهم، ويجعل الاعتزاز بالوطن مسؤوليةً راسخةً تتناقلها الأجيال.

وأضاف أن أسمى صور الوفاء للشهداء تتمثل في الإخلاص للوطن، والإسهام في نهضته، والاعتزاز بمكانته وإنجازاته تحت راية القيادة الرشيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ أسرهم وذويهم، ويديم على الدولة وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.