عجمان في 29 نوفمبر/ وام/ قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته، وسطروا بمواقفهم البطولية صفحات مضيئة في تاريخ الدولة، جسدت أسمى معاني الشجاعة والوفاء والانتماء.

وأكد بهذه المناسبة أن شهداء الوطن سيبقون رموزاً خالدة في ذاكرة الإمارات، ونماذج ملهمة للأجيال في الإخلاص والعطاء وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن تضحيات الشهداء تعزز في نفوس أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء، وتجدد العزيمة على مواصلة مسيرة البناء وحماية مكتسبات الدولة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن هذه المناسبة تجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتعكس تقدير الوطن لأبنائه الذين بذلوا أرواحهم في سبيل رفعته، كما تمثل فرصة لتجديد الوفاء لأسر الشهداء والاعتزاز بتضحياتهم والوقوف إلى جانبهم تقديراً لما قدموه للوطن.

وأكد أن ذكرى يوم الشهيد ستظل حاضرة في وجدان أبناء الإمارات بما تحمله من قيم نبيلة ومعانٍ سامية، وستبقى بطولات الشهداء مصدر إلهام للأجيال لمواصلة مسيرة العطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وازدهاره وصون أمنه واستقراره.