الشارقة في 29 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن يوم الشهيد ذكرى وطنية خالدة تتجسد فيها أسمى معاني التلاحم والتعاضد بين قيادة دولة الإمارات وشعبها الوفي إذ نستحضر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز وشموخ البطولات الاستثنائية والتضحيات الجليلة التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة حين لبّوا نداء الواجب الوطني بكل شجاعة وإقدام ووقفوا سداً منيعاً دفاعاً عن حياض الوطن وصوناً لسيادته ومكتسباته ومنجزاته الحضارية لتبقى راية دولة الإمارات خفاقةً عاليةً في عنان السماء شاهدةً على صلابة الإرادة الإماراتية وصدق الانتماء وعظمة البذل في سبيل نصرة الحق وإعلاء شأن الوطن.

وأشار سعادة العويس إلى أن الذكرى جديرة بوقفة إجلالٍ وإكبارٍ أمام مآثر شهدائنا الأبطال وتوجيه التقدير والعرفان والامتنان لأمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم الكريمة الذين قدّموا للوطن فلذات أكبادهم وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب والولاء المطلق وأسهموا في تنشئة جيلٍ وطنيٍّ مقدامٍ تشبّع منذ نعومة أظفاره بقيم الشجاعة والإيثار والتفاني في حب الوطن.

وأكد أن سيرة هؤلاء الأبطال العطرة ستبقى منارةً مضيئةً في وجدان الأمة وذاكرة التاريخ وتضحية غالية تستلهم منها الأجيال أعمق دروس الإخلاص والعطاء غير المحدود وتستمد منها العزيمة والإصرار للحفاظ على إرث الآباء المؤسسين ومبادئهم النبيلة.

وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن يوم الشهيد يمثّل مناسبة للوفاء المتجدد يتلاحم فيها أبناء الإمارات قيادةً وشعباً لاستحضار القيم النبيلة والمبادئ الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون حيث نقف جميعاً لتثمين تضحيات كوكبةٍ من أبنائنا الأبرار الذين سطّروا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة أروع ملاحم البطولة والفداء في ميادين الحق والواجب دفاعاً عن تراب الوطن وصوناً لسيادته ومكتسباته لتظل راية دولة الإمارات خفاقةً في عنان السماء شاهدةً على صلابة الإرادة وصدق الانتماء وعظمة البذل في سبيل رفعة الاتحاد.

وأضاف أن الوفاء لتضحيات الشهداء واجب وطني من خلال تجديد العهد والولاء للقيادة والوطن ومضاعفة العمل بإخلاص لترسيخ مسيرة التنمية الشاملة والنهضة الحضارية والازدهار المستدام في شتى الميادين حفاظاً على المقدرات وتعزيزاً للمكانة الرائدة للدولة بين الأمم سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يديم على دولة الإمارات قيادةً وشعباً نعمة الأمن والاستقرار.