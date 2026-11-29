أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر خلالها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطروا أسمى معاني الوفاء والانتماء والإخلاص.

وقال، إن تضحيات أبناء الإمارات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن ووجدانه، ومنارة تستلهم منها الأجيال قيم الشجاعة والعطاء والمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن الوفاء للشهداء يتجسد في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وصون مكتسباته.

وأضاف أن يوم الشهيد يجسد عمق التلاحم بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، ويعزز في نفوس الأجيال قيم التضحية والولاء والانتماء للوطن.