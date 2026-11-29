دبي في 29 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لعزته وكرامته، مشيراً إلى أن بطولاتهم ستظل حاضرة في تاريخ الدولة، وتجسد أسمى معاني الإخلاص والشجاعة والتفاني في أداء الواجب.

وقال معاليه إن تضحيات شهداء الإمارات تمثل إرثاً وطنياً تستلهم منه الأجيال قيم المسؤولية والعطاء، مؤكداً أن الوفاء لهم مسؤولية تتجسد في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية لدى الشباب، بما يعزز دورهم في مواصلة مسيرة البناء وخدمة الوطن.

وأضاف أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتوجيه التحية والتقدير إلى أسر الشهداء، تقديراً لما قدموه من نماذج في الصبر والثبات والولاء، وتجديد العهد بمواصلة العمل بإخلاص لخدمة دولة الإمارات والمحافظة على مكتسباتها.