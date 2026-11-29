أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكد معالي أحمد بن محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة أن شهداء الإمارات البواسل بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: في يوم الشهيد نُشيد بكلّ فخر وإجلال ببطولات أبناء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وسيادته، وصونًا لأمنه واستقراره، ونستلهم من تضحياتهم الخالدة العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، إيمانًا بأن ما قدّموه لم يكن دفاعًا عن حاضر الإمارات فحسب، بل كان أمانًا لمستقبلها وصونًا لحق أجيالها في العيش بأمن وكرامة ورخاء.

وأضاف في هذه المناسبة الوطنية، نُعرب عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لأُسر شهدائنا الأبرار، وإن الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وما تقدّمه المؤسّسات من رعاية شاملة لهذه الأسر، يؤكد أن الوفاء للشهداء عهد وطني راسخ، وأن أُسرهم وأبناءهم شركاء في مسيرة الوطن.

وقال معاليه، إن التحدّيات الأمنية التي واجهتها دولة الإمارات ومنطقة الخليج، أثبتت أهمية ما بنته دولتنا من قدرات دفاعية متقدّمة، وما تتمتع به من جاهزية عالية لحماية سيادتها وأمن شعبها وصون مكتسباتها الوطنية، ومقومات نهضتها واستقرارها.

وأكد أن قواتنا المسلحة ستظل درع الوطن الحصين، وسياجه المنيع، وستبقى تضحيات شهدائنا مسؤولية وطنية، تستوجب مواصلة العمل والعطاء لبناء وطن أشدّ قوةً ومنعةً، وأكثر تقدمًا وازدهارًا.

واختتم معاليه تصريحه قائلاً : رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ قيادتنا وشعبنا وقواتنا المسلحة، وأدام على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والعزة.