أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام / أكدت مجموعة "تريندز"، أن الثلاثين من نوفمبر ليس مجرد تاريخ في التقويم، بل هو نبض وطني متجدد في وجدان كل إماراتي، ووقفة وفاء صادقة مع أبطال صنعوا المجد بدمائهم الزكية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز إن يوم الشهيد ليس مناسبة نمر بها، بل محطة نتوقف عندها لنغرس في نفوس الأجيال الجديدة حقيقة أن هذا الوطن لم يُبنَ بالكلمات، بل بسواعد مخلصة وأرواح سخية قدمت أغلى ما تملك دفاعاً عن سيادته ورفعته مشيراً إلى أن الاحتفاء بالشهداء هو تجديد للعهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، وعهد سيظل شعلة تضيء طريق الأجيال القادمة.

وأضاف أن هذه المناسبة تضع أمام مراكز الفكر والبحث مسؤولية مضاعفة تتمثل في دراسة قيم التضحية باعتبارها رصيداً إستراتيجياً يعزز المرونة الوطنية، ويحصّن المجتمع في مواجهة التحديات، ويدعم مسيرة التنمية في مختلف الميادين.